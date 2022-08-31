Шахраї пропонують українцям фейкові «виплати від ООН»: як не стати жертвою обману

Українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати виплати від міжнародних організацій. Цю тему одразу ж взяли у «роботу» онлайн-шахраї, повідомляє Держспецзв'язок.



«Зловмисники використовують тематику грошових компенсацій, фінансової допомоги від ООН, Європейського суду з прав людини, Товариства Червоного Хреста. Обіцяють виплати „за рахунок конфіскованих активів росії“, посилаються на недіючі рішення різних органів влади України», — йдеться у повідомленні.



У відомстві звертають увагу на те, що в оголошеннях шахраї пропонують перейти за посиланням, яке веде на фішингову сторінку так званого «Єдиного Компенсаційного Центру Повернення Невиплачених Грошових Коштів».



Користувачам потрібно надати персональні дані та зробити додатковий платіж. Після цього шахраї отримують доступ до банківської картки людини.



«Довіряйте інформації тільки з офіційних сайтів держорганів — особливо коли йдеться про якісь виплати. Перевірте дані. У разі потреби уточніть телефоном або під час особистого візиту.



Ніколи не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.



Якщо дані платіжної картки помилково введені на шахрайському вебсайті — негайно заблокуйте картку за допомогою мобільного додатка, гарячої лінії банку або через інтернет-банкінг», — закликали у Держспецзв'язку.



Список шахрайських сторінок можна перевірити на сайті CERT-UA.



Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили чергову групу аферистів, які наживалися на людях, які намагалися отримати матеріальну допомогу від країн Євросоюзу.

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