Крали по-крупному: у Києві «ділки» вкрали та намагалися продати військової амуніції та набоїв на 8 млн гривень
В Києві викрили чергових торговців, які займалися нелегальним збутом військового спорядження.
Ділки намагалися продати викрадене захисне спорядження Нацгвардії на суму понад 8 млн гривень. Вони також мали для продажу патрони до вогнепальної зброї.
Як повідомили у СБУ, організатори операції намагалися нелегально реалізувати майже 2 тисячі пластин для бронежилетів, шоломів та іншої військової амуніції на загальну суму понад 8 млн грн.
Крім того, у зловмисників вилучили 120 тисяч підготовлених до збуту незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї.
Організаторами виявились керівник спеціалізованої мережі магазинів з продажу військового спорядження та директор столичної комерційної структури.
Вони завезли в Україну та провели митне оформлення оптової партії захисного спорядження нібито для потреб одного з підрозділів Нацгвардії.
Наразі обом повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
Раніше в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до торгівлі зброєю.
Фото СБУ
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