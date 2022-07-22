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Події

Крали по-крупному: у Києві «ділки» вкрали та намагалися продати військової амуніції та набоїв на 8 млн гривень

13:44 22 липня 2022
затримання

В Києві викрили чергових торговців, які займалися нелегальним збутом військового спорядження.

Ділки намагалися продати викрадене захисне спорядження Нацгвардії на суму понад 8 млн гривень. Вони також мали для продажу патрони до вогнепальної зброї.

Як повідомили у СБУ, організатори операції намагалися нелегально реалізувати майже 2 тисячі пластин для бронежилетів, шоломів та іншої військової амуніції на загальну суму понад 8 млн грн.

Крім того, у зловмисників вилучили 120 тисяч підготовлених до збуту незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї.

Організаторами виявились керівник спеціалізованої мережі магазинів з продажу військового спорядження та директор столичної комерційної структури.

Вони завезли в Україну та провели митне оформлення оптової партії захисного спорядження нібито для потреб одного з підрозділів Нацгвардії.

Наразі обом повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Раніше в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до торгівлі зброєю.

Фото СБУ

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