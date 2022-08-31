ЗСУ вдарили по пунктах управління росії: знищено 15 окупантів та велику кількість російської військової техніки

Українські воїни, які борються з російськими окупантами на півдні, вразили два ворожі пункти управління та два склади з боєприпасами.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

«Наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали ударів по двох пунктах управління, двох складах з боєприпасами, засобам протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та районам зосередження ворожої артилерії. Закріплено вогневий контроль над Каховським та Антонівським автомобільними мостами», — зазначили в ОК «Південь».

Знищено не менше 15 окупантів та значну кількість ворожої техніки та озброєння.

«На цей час підтверджено знищення щонайменше 15 російських окупантів, трьох російських танків Т-72, зенітного ракетного комплексу „Тор“, ударно-розвідувального безпілотника „Форпост“, шести одиниць автобронетехніки та двох складів боєприпасів росії», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на сьогоднішній ранок втрати ворога склали вже майже 48 тисяч військових. Минулої доби знищено понад 20 танків, 18 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем та 19 автомобілів і цистерн з паливом.

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