Контрнаступ ЗСУ: за добу знищено вісім пунктів управління та складів боєприпасів противника, — ОК «Південь»

Битва з російськими окупантами стає все запеклішою — поки українські захисники намагаються відвоювати захоплені території на Півдні, на Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області, хоча вже й порушив визначений путіним «дедлайн». На сьогодні активні бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Тим часом на Бахмутському напрямку ворог намагався просунутися у напрямках Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. Там же агресор не полишає спроб встановити контроль над населеним пунктом Кодема, там тривають бої.

На Авдіївському напрямку противник намагався покращити тактичне положення у напрямках Красногорівки та Мар’їнки, традиційно зазнав втрат та відступив.

Противник здійснює перегрупування частин та підрозділів 3-го армійського корпусу на тимчасово зайнятій території Запорізької області з метою відновлення наступу на зазначеному напрямку.

Тим часом в Оперативному командуванні «Південь» констатують, що ворог здебільшого деморалізований, однак продовжує чинити опір.

Протягом бойового дня нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано удари по 4 пунктах управління ворожих військ та по 4 транспортних артеріях — Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах. Ступень пошкодження максимально обмежує їх використання.

Нашою авіацією відпрацьовано 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів. За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань від ворожого війська «відмінусовано» 117 рашистів, понад 30 одиниць техніки: 9 танків Т-72, 3 реактивних системи залпового вогню «Град», самохідну гармату «Гіацинт-С», самохідну гаубицю «Мста-С», 18 одиниць авто-бронетехніки та 4 склади боєприпасів в Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

Нагадаємо, напередодні військовий аналітик оцінив наступ ЗСУ на півдні України, про який вчора повідомляли ЗМІ, як «багато операцій з промацування».

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