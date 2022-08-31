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Суспільство та люди

Вважатимуться колаборантами: прийнято рішення щодо вчителів, які почнуть викладати за програмами рф

17:54 31 серпня 2022
На уроці

Українські педагоги, які погодяться викладати у школах на тимчасово окупованій рашистами території (обов'язковою умовою для них там є використання освітніх програм рф), можуть бути притягнуті до відповідальності за співпрацю з країною-агресором. Про це на брифінгу заявив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак .

Він наголосив, що така співпраця з агресором є нічим іншим, як колабораціонізмом.

«Вчителі, які спробують розпочати навчання за російськими програмами, за нашим законодавством прирівнюються до колаборантів і підпадають під дію Кримінального кодексу України з усіма негативними наслідками», — зазначив Бабак, наголосивши, що дітей це не стосується, адже вони можуть йти на заняття з примусу.

Заради справедливості, у парламентському комітеті зазначають, що більшість вчителів у населених пунктах на захопленій території не збираються працювати під окупантами, а школи на тимчасово окупованій території України (їх залишилося близько 1300) поки працюватимуть онлайн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що оккупанти серйозно обговорюють розстріли або створення концтаборів (на кшалт ГУЛАГу) для українських вчителів на окупованих територіях, які відмовляються з 1 вересня викладати у школах під примусом рашистів.

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