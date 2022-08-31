«Хай буде весна!» Макс Барських підірвав публіку Казахстану українською піснею (відео)

На відміну від Ані Лорак та деяких інших артистів Макс Барських з початку повномасштабного нападу путіна на нашу країну одразу усвідомив себе українцем та різко засудив агресію. Він одразу записався до тероборони.

Зараз співак займається підтримкою України, їздить з концертами світом. Днями він прилетів до Казахстану, де виступив перед місцевою публікою.

На цьому концерті Макс виконав пісню не зі свого репертуару, але дуже важливу для нашого народу — «Буде весна».

Фрагмент концерту артист показав в Instagram.

На ролику видно, як публіка з захопленням сприймає пісню, а після концерту до гримерки до артиста заходять щасливі глядачі-казахи та говорять теплі слова про нашу країну, вітаючи «Слава Україні!»

«Казахстан, дякую за неймовірно теплий прийом, відкриті серця та підтримку моєї України. Я відчував вашу енергію і знаю, що ви відчували мене. До нових зустрічей!» — написав Барських під відео.

Першим ролик прокоментував кліпмейкер Алан Бадоєв, поставивши «скромне» серце.

Інші фоловери Макса були більш емоційними.

«Круто! У Казахстані треба пропагувати Україну»; «Дякую, концерт був супер, для нашого міста це було великим сюрпризом! Мрії збуваються! Мирного неба, Україно!»; «Це був крутий концерт! Зірвала голос! Дякую, Максе! Ви найкращий!»; «Дорогий Максе, дякую тобі за цей своєрідний звіт про чудово проведений концерт у Казахстані… Ти зумів передати ту незвичайну обстановку кохання та доброти, що панує в залі!!! Людей не проведеш, вони відчувають і бачать справжній талант нашого неперевершеного метра»; «Мурашки по тілу! Як це приємно!» — пишуть вдячні глядачі.

Нагадаємо, у День Незалежності Макс Барських привітав українців новою патріотичною піснею.

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