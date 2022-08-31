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Верх цинізму: путіністка Бабкіна сфотографувалася на тлі зруйнованого Драмтеатру в Маріуполі

22:07 31 серпня 2022
Надія Бабкіна

Путіністка Надія Бабкіна приїхала в окуповані рф українські міста. Зі своїми піснями та танцями пропагандистка побувала в Луганську та Маріуполі, де розважала людей, яких її агресивна країна позбавила мирного життя, будинків, убила тисячі співгромадян. Бабкіна, мабуть, вважає, що зараз постраждалим від війни не вистачає саме її «творчості». На тлі руйнувань вона посміхалася та фотографувалася з шанувальниками.

Верхом цинізму стала її фотосесія на тлі зруйнованого рашистами Драмтеатру в Маріуполі, де ховалися мирні жителі і на яких російська армія скинула авіабомбу. Тоді загинули сотні мешканців міста.
Такий вчинок Бабкіної обурив українців.

«Надія Бабкіна зі своїм пісенним військом та ботоксом приїхала та сфотографувалася на тлі Маріупольського драмтеатру. На тлі театру, бомбу на який скинув російський літак. На тлі театру, де загинули близько 300 людей, які ховалися від російських снарядів» — обурився телеведучий Андрій Бєдняков, який виріс у Маріуполі і втратив там близьких.

Раніше ще один путініст Кіркоров побував в окупованому Криму, де виступив перед пораненими військовими Росією і назвав їх героями.

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