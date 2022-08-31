39.75 / 40.60 39.66 / 40.68
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ворог залишився без Побєди: окупанти не змогли покращити своє становище та відступили на всіх напрямках — Генштаб

19:50 31 серпня 2022
На позиціях ЗСУ

Поруч із влучаннями по стратегічних об'єктах для рф на окупованому півдні України ЗСУ впевнено вели бої й на Бахмутському напрямку, де було відбито чергові спроби наступу противника у напрямках населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Майорськ та Кодема. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямках населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка, зазнав втрат і відійшов.

А на Новопавлівському напрямку ворог спробував покращити тактичне положення у районі населеного пункту з красномовною назвою Побєда, успіху прогнозовано не досяг.

Тим часом на Харківському напрямку протягом 189-ї доби протистояння повномасштабному вторгненню ворог здійснив чергову невдалу спробу наступу у напрямку Прудянки, а на Слов’янському — намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.

Що ж до Краматорського напрямку, то там ворог не атакував, проте здійснював обстріли населених пунктів зі ствольної та реактивної артилерії.

Нагадаємо, напередодні ворог здійснив спробу просунутися у напрямку населеного пункту Івано-Дар'ївка на Краматорському напрямку, але ця авантюра завершилася для окупантів провалом — втратами та втечею.

52

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

таролог

Що думають у кремлі про запропоновану Україною капітуляцію: таролог дала відповідь

зодіак

Купатимуться у променях щастя та везіння: названі знаки зодіаку, на які чекає дуже гарна осінь-2022

міль

Цей запах відлякує міль: як позбутись шкідника швидко та просто

Рубльова

Вчитиме дітей зраді: у Херсоні народна артистка України перейшла на бік окупантів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту