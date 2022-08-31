Ворог залишився без Побєди: окупанти не змогли покращити своє становище та відступили на всіх напрямках — Генштаб

Поруч із влучаннями по стратегічних об'єктах для рф на окупованому півдні України ЗСУ впевнено вели бої й на Бахмутському напрямку, де було відбито чергові спроби наступу противника у напрямках населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Майорськ та Кодема. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямках населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка, зазнав втрат і відійшов.

А на Новопавлівському напрямку ворог спробував покращити тактичне положення у районі населеного пункту з красномовною назвою Побєда, успіху прогнозовано не досяг.

Тим часом на Харківському напрямку протягом 189-ї доби протистояння повномасштабному вторгненню ворог здійснив чергову невдалу спробу наступу у напрямку Прудянки, а на Слов’янському — намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.

Що ж до Краматорського напрямку, то там ворог не атакував, проте здійснював обстріли населених пунктів зі ствольної та реактивної артилерії.

Нагадаємо, напередодні ворог здійснив спробу просунутися у напрямку населеного пункту Івано-Дар'ївка на Краматорському напрямку, але ця авантюра завершилася для окупантів провалом — втратами та втечею.

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