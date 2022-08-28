ЄС відмовляється від спрощеної схеми видачі віз росіянам

У вівторок, 30 серпня, у Празі відбудеться дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. На ній обговорюватиметься питання про нові санкції проти росії. Як повідомляє газета The Financial Times (FT), учасники зустрічі мають намір розірвати угоду про спрощену видачу віз, яку було підписано між ЄС та росією у 2007 році.

У разі, якщо таке рішення буде ухвалено, росіянам стане важче і дорожче отримати візу до будь-якої країни Євросоюзу.

«Ми перебуваємо у винятковій ситуації, і вона потребує виняткових заходів. Ми хочемо піти далі, ніж відмовитися від спрощеної видачі віз», — повідомив газеті неназваний європейський урядовець.

Розрив угоди означає, що росіяни, які намагаються отримати візу, будуть змушені надавати більше документів. Оформлення візи також буде дорожчим і займе значно більше часу, пояснило джерело.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що низка країн ЄС закликають припинити видачу громадянам Росії туристичних шенгенських віз. За такий жорсткий захід виступають Литва, Латвія, Естонія, Польща. Проти заборони висловилися Франція та Німеччина. Вони наполягають на тому, щоб громадяни Росії, які не мають відношення до влади, змогли й надалі отримувати можливість в'їжджати на територію ЄС.

Фінляндія також оголосила про те, що має готовий план з обмеження видачі віз росіянам.

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