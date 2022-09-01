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«Путін вважав Горбачова зрадником. Не сказав про нього жодного доброго слова»: експрезидент Польщі Квасневський

13:20 1 вересня 2022
Горбачов та Путін

Останній лідер СРСР Михайло Горбачов, який помер у вівторок, 30 серпня, був дуже непопулярним і критикованим у сьогоднішній путінській росії, так сказав Александр Квасневський про Михайла Горбачова в ефірі польського ТОК FM. Як додав колишній президент, Горбачова путін не оцінив.

«Я якось з ним розмовляв про Горбачова, і він не сказав про нього жодного доброго слова. Він вважав його зрадником і людиною, яка привела до кінця велику імперію, — сказав Александр Квасневський. — Я з Горбачовим багато разів зустрічався, тому що він був у мене в Президентському палаці, коли ми воювали за НАТО, а він був противником Альянсу. Пізніше ми бачилися в москві на святкуванні Дня перемоги, на багатьох міжнародних конференціях. Це була надзвичайно цікава людина, а насамперед історична особистість. Це призвело до того, чого люди не могли зрозуміти: Радянський Союз реформувався до такої міри, що закінчив своє життя. Тож позиція Горбачова в історії безсумнівна».

Нагадаємо, 30 серпня, у московській Центральній клінічній лікарні на 92-му році життя помер перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов. Причиною смерті стала важка та тривала хвороба.

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