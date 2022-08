Помер Горбачов: відомі політики у всьому світі висловлюють співчуття

Лідери країн та відомі політики у всьому світі висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю Михайла Горбачова. Як уже повідомляли «ФАКТИ», перший та єдиний президент СРСР помер на 92-му році життя в Москві.

Президент США Джо Байден назвав Горбачова людиною, яка «виявилася здатною побачити, що можливе інше майбутнє». І задля досягнення цього майбутнього «цей рідкісний лідер, маючи мужність, ризикнув усією своєю кар'єрою».

Свої співчуття у США також висловили колишній держсекретар Джеймс Бейкер, Фонд Джорджа та Барбари Буш (The George & Barbara Bush Foundation), Фонд та інститут Рональда Рейгана (The Reagan Foundation and Institute), інші політики та організації.

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Великобританії Борис Джонсон заявив, що завжди захоплювався «мужністю та чесністю» Михайла Горбачова, які той виявив «у мирному завершенні холодної війни». «За часів путінської агресії в Україні його невпинне прагнення відкрити радянське суспільство залишається прикладом для всіх нас», — сказав Джонсон.

Прихильність Горбачова «справі світу в Європі змінила нашу спільну історію», написав у Twitter президент Франції Еммануель Макрон. Він назвав Горбачова «борцем за мир, чиї рішення відкрили росіянам шлях до свободи».

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Горбачов відіграв «вирішальну роль у припиненні холодної війни». Це, своєю чергою, «відкрило шлях до вільної Європи». «Така спадщина ніколи не буде забута нами», — наголосила вона.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що Михайло Горбачов «зробив більше, ніж будь-хто інший, для мирного закінчення холодної війни». «Горбачов став єдиним у своєму роді державним діячем, який змінив хід історії», — наголосив Гутерріш.

Примітно, що «глибокі співчуття» висловив і Володимир Путін, якого Горбачов неодноразово жорстко критикував.

320

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram