У Казахстані в жовтні відбудуться дострокові вибори президента: названо причину

У четвер, 1 вересня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив із важливим зверненням до співвітчизників. «Як ви знаєте, чергові вибори президента мають відбутися у 2024 році, парламентські — у 2025 році. Пропоную восени поточного року провести позачергові президентські вибори», — заявив він.

Токаєв вважає, що це необхідно в інтересах держави. І заради них він готовий піти на те, що його термін президентських повноважень може суттєво скоротитися. Він також запропонував встановити нові правила — обирати президента на сім років без права балотуватись на другий термін.

«З одного боку, сім років — це достатній період для реалізації будь-якої амбітної програми. З іншого боку, обмеження президентського мандату одним терміном забезпечить максимальну націленість глави держави на вирішення стратегічних завдань загальнонаціонального розвитку», — заявив Токаєв.

Крім того, він вважає за доцільне достроково провести й парламентські вибори — у першій половині 2023 року.

Токаєв розпорядився частково амністувати учасників кровопролитних заворушень, що сталися у Казахстані у січні. Їхніми жертвами, за офіційними даними, стали 230 осіб. У зв'язку з цими подіями в республіці було порушено близько 3000 кримінальних справ. Президент зазначив, що амністія не торкнеться головних фігурантів, тобто організаторів заворушень, а також обвинувачених у державній зраді та спробі насильницької зміни влади.

Висловився Токаєв і щодо російської мови. «У суспільстві зараз точаться дискусії навколо викладання у школах казахської та російської мов. Скажу гранично ясно — ми повинні виховувати дітей, які добре володіють і казахською, і російською мовами. Це на користь покоління, що підростає», — заявив він.

«Міністерство освіти має виходити саме з інтересів дітей, а не йти на поводу у популістів. Нове покоління щодо отриманих знань, зокрема володіння мовами, має твердо стояти обох ногах. Їхні знання — наша сила», — додав Токаєв.

Нагадаємо, у червні Токаєв у присутності володимира путіна відмовився визнати незалежність «ДНР» та «ЛНР».

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