«Забив до смерті»: італієць жорстоко розправився з українкою

Трагедія сталась у місті Умага, що в Хорватії. Там арештували 30-річного Марчелло Пассера, італійського туриста, підозрюваного у вбивстві 40-річної українки Ніни Гришак, яка проживає в Італії. Про це повідомили у місцевому виданні lavoce.hr.

«Марчелло та Ніна, обидва з Медоле, що в провінції Мантуя, орендували для відпочинку будинок, де жінка часто проводила відпустку зі своїм чоловіком, також українцем, з яким розлучилася. Цього року вона відпочивала з 30-річним італійцем. Між ними виникла бурхлива сварка, після чого чоловік кинувся на жінку та завдав їй кілька ударів. Українка була ще жива, коли прибула допомога, але невдовзі вона померла. Слідчий суддя постановив провести розтин тіла загиблої».

Сам підозрюваний наступного дня після скоєного сам прийшов до поліції і зізнався. Під час слухання суддя підтвердив арешт чоловіка на 30 днів. Поки що тіло вбитої до України не привезли. У рідному Калуші в Ніни залишилось двоє доньок, одна з яких неповнолітня. Жінка в Італії працювала понад 10 років, останнім часом допомагала українським біженцям.

Раніше повідомлялося про страшний випадок у США, де колишній чоловік убив українку-патріотку і застрелився.

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