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«Так і лопнути можна»: Пугачова «пошкодувала» кремлівського пропагандиста соловйова

19:07 1 вересня 2022
Алла Пугачова

Пугачова повернулася до росії, і негайно з'явилася реакція відомого пропагандиста володимира соловйова, який апелює до «патріотів», що називають співачку зрадницею.

В ефірі власного шоу, солов'йов вибухнув гнівною тирадою: «Ви навіщо все це лайно тягнете назад до росії. Повернулася якась Пугачова. Ніжкою відчиняє дверцята Rolls-Royce. Щоб нас знову повчати? Так, народ відповів, що думає про неї. Хто взагалі вирішив, що якщо людина була колись великою, то її велич підтверджується мовчанням у найважливіші моменти в історії. Повернулася, щоб дітей до школи відправити? І не помітила, що чоловік ніс? Чи не сказала ні слова? Приїхала навіщо? Гроші скінчилися

Пугачова іронічно відреагувала: «Жаль Володю. Так і лопнути можна від злості та хамства».

Українцям не звикати до потоку ненависті від російських пропагандистів, але тут, очевидно, вони взялися і за своїх. Залізна завіса опускається.

Нагадуємо, що писали «ФАКТИ» про повернення Пугачової до москви.

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