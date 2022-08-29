Пугачова висловилася про критику на свою адресу: «По барабану взагалі»

Співачка Алла Пугачова, яка разом з чоловіком Максимом Галкіним і дітьми на початку широкомасштабної російської агресії поїхала з росії, одна повернулася до Москви і вже встигла дати інтерв'ю, заявивши, що не боїться злісних випадів, оскільки у неї давно виробився імунітет до образливих висловлювань на свою адресу.

Це пролунало на тлі нападок на співачку, якій періодично загрожують компроматом та переслідуванням її чоловіка з політичних мотивів.

В інтерв'ю Ксенії Собчак вона заявила, що їй «по барабану взагалі». «Я сама собі найбільший критик. Хоч би що писали. Пишуть: „Ця стара ось це зробила“. Я ж знаю, хто пише, я знаю, для чого пишуть. Мені читати це нереально. Необов'язково», — сказала Алла Борисівна.

Вона вважає, що злостивці з Мережі — суцільно нероби, які просиджують штани на дивані. «Їм так легко. Я їх теж розумію», — сказала Алла Борисівна.

Пугачова повернулася до росії після майже шестимісячної відсутності. Її, зокрема, помітили, коли вона гуляла центром москви. Спілкуючися із журналістами, артистка заявила, що приїхала наводити лад. «У моїй голові, у вашій голові», — додала вона.

До речі, свого часу за Пугачову та Галкіна заступилася знаменита латвійська співачка Лайма Вайкуле, відреагувавши на образи, озвучені кремлівською пропагандисткою Маргаритою Симоньян.

Фото зі сторінки Максима Галкіна у соцмережах

530

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram