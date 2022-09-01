Меган Маркл упіймали на брехні: скандальне інтерв'ю вийшло герцогині боком

Меган Маркл зазнала різкої критики в західних ЗМІ та соцмережах після скандального інтерв'ю, яке вона дала американському журналу The Cut. Постійні випади герцогині Сассекської на адресу британської королівської родини багатьом неабияк набридли. А тут ще дружина принца Гаррі дозволила собі зовсім недоречне порівняння себе коханої з Нельсоном Манделою!

Меган стверджує, що у 2019 році, через рік після її весілля з Гаррі, вони із чоловіком побували на прем'єрі мюзиклу «Король Лев» у Лондоні. І нібито один з акторів, який родом із ПАР, заявив їй, що в його країні весіллю Маркл та британського принца раділи також, як коли Мандела вийшов на волю після багаторічного ув'язнення.

Одним із перших на цю заяву відреагував онук Нельсона Мандели, депутат Африканського національного конгресу Цвевелилі Мандела. Він сказав, що слова Маркл його, м'яко кажучи, здивували.

«Усюди є люди, які хочуть бути Нельсоном Манделою, або порівнюючи себе з ним, або бажаючи наслідувати його. Добре було б їм спочатку вивчити роботу, яку він виконав, і самим бути готовими її захищати», — наголосив Цвевелилілі.

«Мого діда вшановували за перемогу над 350-річним колоніалізмом та 60-річним режимом жорстокого апартеїду в Південній Африці. Хіба це може зрівнятися з таким досягненням, як весілля Меган Маркл із білим принцом?» — здивувався Мандела.

«Народні урочистості з нагоди звільнення Нельсона стали можливими завдяки тому, що більшість людей вийшла на вулиці, щоб вперше скористатися своїм правом голосу», — додав онук Мандели.

Його слова знайшли підтримку у більшості користувачів соцмереж. Наприклад, користувач Twitter з ніком Jordan написав: «Меган Маркл, у якої найбільшою мрією в житті було вийти заміж за багатого, вважає, що її шлюб із принцом Гаррі викликав таке ж захоплення та ажіотаж, як визволення Нельсона Мандели з в'язниці, де він провів 27 років свого життя через боротьбу з апартеїдом».

Однак є й ті, хто виступив на захист Меган. Ці користувачі звертають увагу, що герцогиня лише передала чужі слова. Не вона порівняла себе з Манделою, а актор із ПАР.

Принц Гаррі та Меган Маркл на лондонській прем'єрі "Короля Лева"

І ось тут починається найцікавіше. Маркл згадала, що це був актор із мюзиклу «Король Лев». Британська газета The Daily Mail з'ясувала, що єдиною людиною з ПАР, яка грала в цій постановці, був Джон Кані. Він озвучував шамана Рафіка. Кані заявив журналістам: «Я ніколи не зустрічався з Меган Маркл. Жодного разу з нею не розмовляв. Це всі її вигадки». Він також додав, що у ПАР ніхто не вважає принца Гаррі та його дружину значними фігурами. Сам Кані навіть не пам'ятає, коли було весілля у цієї парочки. Натомість він чудово пам'ятає, що був єдиним південноафриканцем у знімальній групі «Короля Лева».

Актор Джон Кані

Погодьтеся, дуже неприємна ситуація для Меган Маркл. Ця вигадана історія ставить під сумнів решту заяв, які герцогиня зробила в інтерв'ю. Крім того, люди тепер почнуть сумніватися у правдивості її одкровень. Цікаво, що вже після виходу публікації в The Cut з'явилася інформація, що Меган щодня вела щоденник, коли жила в Британії. І тепер захоче опублікувати його. Подібне читво здатне завдати важкого удару по королівській родині. Однак наскільки одкровення дружини принца Гаррі відповідають дійсності, після неприємної історії з вигадкою про Манделу, ніхто вже не ризикне стверджувати.

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