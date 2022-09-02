ЗСУ відбили наступ ворога на Бахмут та ще 5 населених пунктів, а також знищили склад ПММ окупантів, — Генштаб

Почалася сто дев'яносто перша доба протистояння України російському військовому вторгненню. За інформацією Генштабу, залишається загроза ракетних та авіаударів з території та повітряного простору білорусі.

На Слобожанському напрямку противник намагається знайти слабкі місця в обороні наших військ та покращити тактичне становище.

На Харківському напрямку росіяни продовжують обстрілювати та завдавати авіаційних ударів по мирних населених пунктах.

На Бахмутському напрямку підрозділами Сил оборони було відбито наступ противника в районах населених пунктів Бахмутське та Бахмут, а також Весела Долина та Майорськ.

На Авдіївському напрямку наші війська придушили атаки окупантів у районах Опитне, Первомайське, Невельське, Авдіївка та Красногорівка.

На Південнобузькому напрямку противник був зупинений силами оборони під час наступальних дій у напрямку населеного пункту Потьомкіне.

ЗСУ продовжують завдавати ударів по військових об'єктах росіян. Так, у населеному пункті Новоосинівка Харківської області в ніч на 1 вересня було знищено склад пально-мастильних матеріалів противника.

У населеному пункті Таврійськ Херсонської області 30 серпня втрати ворога становили понад 20 одиниць озброєння та військової техніки, втрати живої сили уточнюються.

Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що керівництво росії, ймовірно, готується до створення нових підрозділів для посилення наступу на Україну восени та взимку.

Експерти вказують, що російський президент не відмовився від своїх максималістських намірів захопити всю країну.

План захоплення Донбасу до 15 вересня експерти вважають малоймовірним. Окупація регіону потрібна російському командуванню лише для того, щоб підняти бойовий дух своїх військ.

В Інституті зазначають, що після захоплення Лисичанська російська армія досягла незначних успіхів у районі Авдіївки, після чого просування окупантів зупинилося. Росіяни зосередилися на захопленні Донбасу, тепер вони хочуть вийти на адмінкордон Донецької області до 15 вересня.

Наразі українські захисники відбили всі штурми ворога на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Водночас на півдні триває контрнаступ ЗСУ. За добу було підтверджено ліквідацію понад 100 окупантів.

У зв'язку з великими втратами, зокрема регулярним знищенням логістичних шляхів, росія перекидає через понтони до Херсонської області додаткову техніку та особовий склад. З'явилася інформація, що росіяни перегруповуються та перекидають додаткові війська на Донбас та Запорізьку область — для відновлення наступу.

Нагадаємо, за вчорашню добу на Південному напрямку ЗСУ знищили понад 200 окупантів та командні пункти двох десантних полків росіян.

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