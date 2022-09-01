У Генштабі, де постійно попереджають про те, що загроза нанесення ударів по Україні з повітряного простору білорусі не зникла, повідомили про командно-штабні навчання, які армія рб проведе 8−14 вересня.

«В ході навчання основна увага, ймовірно, приділятиметься питанням ведення маневреної оборони з подальшим переходом в контрнаступ зі звільненням території, тимчасово захопленої противником. Особливостями даного навчання є наступне: вперше відпрацьовується питання звільнення тимчасово окупованих територій, проведення контрнаступу і вихід на державний кордон» — заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

Він не виключає, що під так званою втраченою територією мається на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Такі плани відповідають концепції спільних дій так званої Союзної держави (росія і білорусь) на українському напрямку. У той же час він додав, що ймовірність проведення наступу противника з території білорусі або вторгнення білоруських військ в Україну наразі залишається низькою.

«На сході ворог здійснює перегрупування військ Центрального військового округу з Лугансько-Донецького до Курахівського напрямку з метою нарощування своїх військ. Після відновлення боєздатності ворогом додатково введено по одній батальйонно-тактичній групі на Слов'янський та Миколаївський напрямки. Противник продовжує утримувати окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також намагається створити умови для відновлення наступу. Так, російські окупаційні війська в черговий раз коригують свої плани і дії відповідно до наказу путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня», — заявив Олексій Громов.

Бригадний генерал також повідомив, що ЗСУ тримають під постійним вогневим впливом ключові мости Херсонської області, зокрема, Антонівський, Каховський, Дар’ївський автомобільні мости, а також Антонівський залізничний міст.

Тим часом у Генштабі ЗСУ розповіли про стан справ на фронті на вечір четверга, 1 вересня:

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога здійснили спробу наступу у напрямку населеного пункту Долина, успіху не мали, відійшли.

На Бахмутському напрямку ворог наступальними діями намагався просунутися у напрямках населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське та Зайцеве, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку противник наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Первомайське, Невельське та Опитне, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Водяне, успіху не мав, відійшов.

А в оперативному командуванні «Південь» зазначили, що наші підрозділи здійснюють вогневе ураження об’єктів, яке не дає ворогу змоги вчасно поповнювати запас боєприпасів, нарощувати угруповання військ, здійснювати безперервне управління військовими частинами і підрозділами. Зокрема, ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали по трьох пунктах управління, радіолокаційній станції, двох районах зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки. Спроба налагодження нової понтонної переправи в районі Дар’ївці також була зірвана вогнем ЗСУ.

Підтверджені втрати ворога за ніч склали 33 рашисти, 4 танки Т-72, 3 гаубиці «Мста-Б», 4 одиниці авто-бронетехніки та ще 1 склад боєприпасів у Баштанському районі.

Раніше журналісти CNN, посилаючися на офіційних осіб у Києві та Вашингтоні, повідомляли, що українці спочатку розглядали можливість ширшого контрнаступу, проте після дискусій з американською стороною звели масштаби місії лише до південного напрямку — Херсонської області.

Нагадаємо, що за добу, яка минула, українські військові знищили 450 рашистів, 23 танки, 33 бойові броньовані машини та 24 артилерійські системи.

Фото Генштабу ЗСУ

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