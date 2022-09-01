На Південному напрямку за добу знищено понад 200 окупантів та командні пункти двох десантних полків росіян, — ОК «Південь»

Напередодні президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомляв про засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого військові розповіли про ситуацію на передовій.

За його словами, найгарячішою точкою залишається Донбас. Не вдаючися у подробиці, він подякував від імені української розвідки всім громадянам, які «дуже міцно нас підтримують на півдні нашої держави, а особливо в Криму» — цю інформацію відпрацюють по максимуму.

Тим часом в оперативному командуванні «Південь» повідомляють, що за добу, яка минула, українська авіація нанесла 24 удари по місцям зосередження противника, командним та опорним пунктам, логістичним центрам, транспортним шляхам та бойовим позиціям.

«Утримування Каховського і Дар’ївського мостів під щільним вогневим контролем виключило їхнє використання ворогом для підтягування техніки та боєприпасів. Влучання результативні, пошкодження суттєві. Налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Дар’ївки знищено», — йдеться у повідомленні.

Було ліквідовано 201 рашиста, 12 танків Т-72 та 18 одиниць авто-бронетехніки. Також знищені важка вогнеметна система «Сонцепьок», зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3», 5 гаубиць «Мста-Б», самохідна гаубиця «Акація», 2 самохідні артустановки, 3 мобільних міномети. У ворога більше немає шести складів боєприпасів в Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командних пунктів 331-го парашутно-десантного і 56-го десантно-штурмового полків.

За даними Генштабу ЗСУ, за добу, що минула, найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Кількість вбитих рашистів збільшилася ще на 450 ворожих вояків та становить близько 48 350 «двохсотих» з початку широкомасштабної агресії проти України.

Також українські військові знищили ще 23 танки, 33 бойові броньовані машини та 24 артилерійські системи.

Генштаб ЗСУ

Ситуація на фронті на ранок 1 вересня за напрямками наступна:

На Сіверському противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил російської федерації у прикордонних районах Брянської і Курської областей та обстрілює з артилерії населенні пункти Чернігівщини.

На Харківському, як і на Слов'янському, ворог веде обстріли позицій ЗСУ та населенних пунктів, проводить повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

На Донецькому росіяни ведуть бойові дії, зосереджуючи основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Бахмутському підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве.

На Авдіївському, окрім застосування застосуванням ствольної, реактивної артилерії та танків, ворог наніс авіаційні удари по районах населених пунктів Времівка, Нескучне, Олександропіль.

На Новопавлівському окупанти завдали авіаудару в районі населеного пункту Мар’їнка та вели наступальний бій у районі населеного пункту Водяне, успіху не мали.

На Південнобузькому противник намагається утримати позиції, веде обстріли вздовж лінії зіткнення, наносить удари по об’єктам цивільної та військової інфраструктури та намагається відновити логістичне забезпечення своїх військ.

Нагадаємо, що напередодні українські військові завдали удару по тимчасово окупованій Новій Каховці, де в районі меблевої фабрики щось довго детонувало.

Військовий аналітик, професор стратегічних досліджень університету Сент-Ендрюс Філліпс O'Брайєн назвав дії ЗСУ на півдні України «багатьма операціями з промацування».

Фото Генштабу ЗСУ

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