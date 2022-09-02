Така кількість не може перерости в якість: генерал Романенко назвав терміни закінчення війни

Попри серйозні втрати росії у війні з Україною, співвідношення сил з погляду потенціалу, як і раніше, на користь ворога. росіяни готувалися до війни, вони мають багато техніки. За найскромнішими підрахунками, перевага в артилерії порівняно з ЗСУ у 6 разів.

Про це в інтерв'ю «Обозревателю» заявив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко.

На його думку, найважливіший фактор, що визначає успіхи української армії, — це масоване та швидке постачання озброєння від західних союзників, яких у достатній кількості поки що немає. Захід дає Україні озброєння для оборони, але не для наступу.

«Якщо так і продовжуватиметься, то, за оптимістичними прогнозами, можна розраховувати на виконання завдань з оборонної операції, призупинення просування супротивника цього осіннього сезону по всій лінії фронту. За наявності після скоєння цих дій певного резерву може бути контрнаступальні дії в окремих напрямах. Наприклад, херсонському», — прогнозує Романенко.

За його словами, західні експерти та топ-військові говорять про те, що для успішного завершення оборонних дій Україні необхідно поставити стільки ж озброєнь, скільки було поставлено за перші пів року війни.

Романенко вважає, що звільнення всієї України переноситься на зиму та весну.

«У цьому значенні важливо прислухатися до Данілова. При такому розкладі з поставками та забезпеченням ми розуміємо, що, провоювавши пів року, потрібно готуватися щонайменше до ще півріччя війни. Бо тут діють об'єктивні закони. Кількість може перерости у якість, але кількість не забезпечується», — пояснив Романенко.

Нагадаємо, американський бригадний генерал у відставці Марк Арнольд вважає, що зараз потрібно забезпечити Україну сучасною зброєю, щоб ударити по росії, поки російські війська виснажені.

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