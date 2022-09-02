В Україні розпочали фінансування пенсій за вересень: коли гроші надійдуть пенсіонерам
Пенсійний фонд України розпочав фінансування соцвиплат за вересень 2022 року.
У відомстві повідомили, що 1 вересня 2,4 млрд гривень було направлено на виплату пенсій через АТ «Укрпошта».
Отримувати гроші пенсіонери почнуть з 4 вересня.
За даними ПФУ, у серпні на пенсійні виплати направлено 51,4 млрд гривень, у тому числі 10,4 млрд гривень — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 41,0 млрд гривень — через банки.
Уповноваженими банками у повному обсязі зараховано соцвиплати на рахунки пенсіонерів.
За повідомленням АТ «Укрпошта», станом на 25 серпня доставлено 83,1% профінансованої суми.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що потрібно зробити для того, щоб включили до пенсійного стажу час навчання після 2004 року.
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