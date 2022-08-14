«Дідусь у Херсоні» і не тільки: стало відомо, хто з українців отримає пенсії одразу за кілька місяців поспіль

Гроші українських пенсіонерів, які опинилися на тимчасово окупованих територіях і не мають змоги отримувати виплати, накопичуються на їхніх рахунках.

У Пенсійному фонді України пояснили, що недоотримані за кілька місяців гроші пенсіонери матимуть змогу отримати у наступних виплатних періодах.

Так у ПФУ відповіли на запитання жінки, родич якої залишився у Херсоні: «Мій дідусь перебуває в Херсоні та оформив пенсійну картку. Сказали, що пенсія нараховуватиметься на картку з серпня місяця, але з „Укрпошти“ йому пенсію не приносили за червень та липень, як він може отримати пенсію за ці місяці?»

У ПФУ відповіли, що у разі надходження звітів від АТ «Укрпошта» про невиплату пенсії, зазначені кошти будуть виплачені в наступному виплатному періоді. Тобто якщо пенсія за червень та липень не прийде у серпні, то всю суму одразу виплатять у вересні.

Такі випадки не поодинокі — багато людей залишаються на захоплених ворогом територіях, де не працює «Укрпошта». У ПФУ порадили за детальнішими роз'ясненнями звертатися до контактного центру «Укрпошти».

Раніше у ПФУ повідомляли, що багатьом українцям можуть призначити пенсію автоматично після досягнення пенсійного віку. Це можливо лише в тому випадку, якщо у Реєстрі застрахованих осіб є відомості про страховий стаж майбутнього пенсіонера, набутий до 2004 року, оскільки електронний облік таких даних ведеться лише з 2004 року.

Фото Pixabay

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