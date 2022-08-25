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Пропонував за хабар уникнути ув'язнення: у Миколаївській області заарештовано прокурора

18:17 25 серпня 2022
затримання

Співробітники СБУ на Миколаївщині затримали прокурора, який пропонував підслідному військовослужбовцю за хабар уникнути тюремного терміну.

Як повідомили у спецслужбі, було затримано керівника одного з міських відділів Миколаївської окружної прокуратури, яка дислокується у прифронтовому районі області.

За гроші чиновник обіцяв чинному військовослужбовцю, який є підслідним у провадженні за скоєння ДТП, «вирішити питання», щоб уникнути реального терміну ув'язнення. У разі доказу провини підозрюваному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Співробітники СБУ затримали фігуранта «на місці злочину», у момент отримання грошей. Поки що йому повідомлено про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України.

За даними Офісу генпрокурора, підозрюваний отримав 25 тис. грн від військовослужбовця Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого звинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху.

За ці гроші прокурор обіцяв військовому клопотати у суді про можливість звільнення його від відбування покарання з випробуванням та не призначати додаткове покарання — позбавлення права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, у Полтавській області на хабарі у 50 тисяч гривень затримали військкома. На хабарі у 220 тисяч доларів було затримано одного з київських чиновників.

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