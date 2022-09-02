Ще один доказ для Гааги: 12-річна школярка завагітніла від російського солдата, а священик закликав залишити дитину

У мережі з'явилася ще одна жахлива історія про злочини, які творили та творять в Україні російські окупанти. Її розповів військовий капелан Сергій Дмітрієв

«До нас звернулася 12-річна дівчинка. Вона вагітна від російського військовослужбовця. Її мати дуже віруюча і не хоче, щоб донька робила аборт, але хоче після народження залишити дитину в дитячому будинку. І там був священник московського патріархату, який наполегливо казав, що треба народжувати.

І в мене одно питання: чи буде цей священник, після того, як ця дитина народить дитину, чи буде він їй допомагати все життя? Купувати памперси, годувати… Чи він буде тільки поради роздавати?!«

Буча, Макарів, Гостомель, Маріуполь та тисячі інших міст та селищ України, про які дізнався світ після російського вторгнення. Дізнався завдяки нелюдьській жорстокості росіян.

На фото в заголовку капелан Сергій Дмітрієв

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