Поки чоловік воював на фронті: дружина бійця ЗСУ зливала військові дані спецслужбам ворога

СБУ продовжує виявляти та затримувати громадян України, які співпрацюють з окупантами. Днями співробітники СБУ викрили зрадницю, яка передавала спецслужбам росії координати ЗСУ, отримані від свого чоловіка-військового. Жінка використала чоловіка «втемну».

Як повідомили у спецслужбі, 31-річна мешканка Дніпропетровської області розпочала роботу на ворога у травні цього року. Вона надавала російським спецслужбам дані про розташування військових об'єктів та техніки ЗСУ вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей.

У цей час її чоловік воював на східному фронті, регулярно перераховував гроші на утримання дитини. Він не підозрював, чим займається дружина.

Зловмисниця розпитувала дані про розташування військової частини чоловіка та інших частин ЗСУ на передових позиціях.

Отримані точки дислокації українських підрозділів вона передавала через месенджери у військову розвідку росії, де їх використовували для нанесення артилерійських, мінометних та авіаударів.

Її контактною особою був військовослужбовець росії, який пообіцяв їй російське громадянство та високий рівень життя, якби загарбникам вдалося захопити регіон.

Правоохоронці затримали зрадницю після чергової передачі інформації. Під час обшуків у неї було вилучено комп'ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувалися у протиправній діяльності.

Судом зрадниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Київщині співробітники СБУ затримали злочинне угруповання, яке співпрацювало з росіянами під час тимчасової окупації Бучанського району.

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