У Румунії перекинувся автобус з українками та дітьми, що поверталися з Туреччини на батьківщину (фото)

О третій ночі в Румунії, де радо надають притулок українцям, перекинувся автобус, яким з Туреччини до України повертались біженці.

У салоні було 43 особи: майже всі — жінки з дітьми. Аварія сталася перед перехрестям у селі Гароафа — центрі однойменної комуни в повіті Вранча. На щастя, звідти до центру повіту — міста Фокшани — всього 10 кілометрів, тож за кілька хвилин на місце прибула допомога. За словами прімара комуни Лаурентіу Дьякону, був задіяний «червоний план», крім 13 авто швидкої допомоги прибули пожежники, рятівники, поліція.

Уздовж траси Е85 в селі практично немає відбійників. Одразу за вузьким узбіччям — бетонований кювет, через який перекинуті містки до осель селян та, на місці аварії, місцевого памʼятника. За інформацією телеканалу новин Digi24, водій чомусь не справився з управлінням і зʼїхав колесом у цей кювет. Судячи з фото з місця події, автобус ще й стукнувся у місток до памʼятника і перекинувся, збивши знак-вказівник перед перехрестям.

До повітової лікарні швидкої допомоги у Фокшанах на огляд доставили 23 особи, серед яких 5 дітей. На щастя, більшість травм були незначними: вивихи, забої. У однієї людини — політравма хребта. Кілька пасажирів госпіталізували. Більшість же тимчасово розмістили у Центрі для біженців, звідки їх транспортували до українського кордону.

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Фото Digi24

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