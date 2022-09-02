Україна розгромила Великобританію у стартовій грі Євробаскету-2022: відеоогляд матчу

У п'ятницю, 2 вересня, чоловіча збірна України з баскетболу, яка образливо поступилася у відборі на ЧС-2023 ісландцям, матчем проти збірної Великобританії в Мілані блискуче стартувала у фінальному турнірі чемпіонату Європи, який з 1 по 18 вересня проходить у чотирьох країнах — Італії, Німеччині, Чехії та Грузії — за участю 24 команд.

Чемпіонат Європи. Група C. 1-й тур

Україна — Великобританія — 90:61 (22:17, 20:15, 24:12, 24:17)

Україна: Михайлюк (17), Лень (13), Близнюк (10), Сидоров (10), Лукашов (8), Пустовий (8), Бобров (7), Санон (6), Зотов (6), Герун (5)), Ткаченко (0), Скапінцев (0).

Хлопці Багатскіса досить впевнено розпочали гру та з чотирма точними триочковими кидками наших повпредів у НБА (три — у Михайлюка, один — у Леня) взяли першу чверть — 22:17. У другій 10-хвилинці Україна то йшла у відрив, то дозволяла британцям скоротити відставання. У результаті на велику перерву «жовто-сині» пішли з перевагою в 10 пунктів — 42:32.

На щастя, побоювання з приводу третьої чверті, яку наші хлопці в останніх зустрічах, скажімо прямо, проводили кепсько, не виправдалися. Ще плюс 12 та 66:44 перед вирішальним відрізком гри.

У четвертій чверті Багатскіс дав пограти хлопцям із лави запасних (Сидорову, Ткаченку, Скапінцеву), і Україна впевнено довела справу до розгрому — 90:61. Чудовий старт!

Найрезультативнішим гравцем української збірної став з 17 очками Святослав Михайлюк. У британців найбільше набрав Люк Нельсон (16 пунктів).

У рамках ігрового дня у квартеті С відбудуться ще два поєдинки: Хорватія — Греція та Італія — Естонія.

Додамо, що у груповому турнірі підопічні Айнарса Багатскіса також зіграють з Естонією (3 вересня), Італією (5 вересня), Грецією (6 вересня) та Хорватією (8 вересня). До 1/8 фіналу вийдуть по чотири найкращі команди кожної з чотирьох груп, які надалі в іграх на вибування визначать чемпіона та призерів.

Нагадаємо, що найкраще досягнення збірної України на європейських першостях — 6-е місце на Євро-2013 у Словенії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чоловіча збірна України з волейболу пробилася до плей-оф чемпіонату світу.

Фото fiba. basketball

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