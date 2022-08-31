Збірна України обіграла Пуерто-Ріко та вийшла до плей-оф ЧС з волейболу: відео матчу

У середу, 31 серпня, чоловіча збірна України з волейболу, яка займає 19-ту позицію у світовому рейтингу, після поразки від Сербії (0:3) та перемоги над Тунісом (3:0) провела заключний матч групового турніру чемпіонату світу, який після усунення росії проходить у Польщі (Катовіце, Глівіце) та Словенії (Любляна) за участю 24 команд.

Третім суперником «жовто-синіх», які не грали у фінальних турнірах світових першостей цілих 24 роки, стала в Катовіце команда Пуерто-Ріко, яка до цього програла обидва матчі Тунісу та Сербії. Підопічні латвійського фахівця Угіса Крастіньша були беззапереченими фаворитами, але перший сет усе ж таки віддали супернику. Утім, надалі наші хлопці змогли зібратися та забрали три сети поспіль, а разом із ними й перемогу в матчі — 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19).

Найрезультативнішими у складі нашої команди стали Олег Плотницький та іменинник Ілля Ковальов (по 19 очок), у пуерториканців найбільше пунктів набрав Лоуренс Відаль Клістан (також 19).

Відео матчу

В іншому матчі в групі Сербія перемогла Туніс — 3:0 (29:27, 25:15, 25:17) та з першого місця вийшла до плей-оф.

Підсумкове становище команд у групі А: 1. Сербія — 9 очок (різниця сетів — 9:0); 2. Україна — 6 (6:4); 3. Туніс — 3 (3:6); 4. Пуерто-Ріко — 0 (1:9).

Зазначимо, що до другого групового етапу ЧС-2022, окрім України, вийшли ще 15 команд — Сербія, Туніс, Бразилія, Японія, Куба, Польща, США, Франція, Словенія, Німеччина, Італія, Туреччина, Нідерланди, Іран та Аргентина. Далі учасники світового форуму визначать чемпіона та призерів в іграх навиліт, починаючи з 1/8 фіналу, де «жовто-сині» зустрінуться з Нідерландами в суботу, 3 вересня, у словенській Любляні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з волейболу на чемпіонаті Європи-2021 дійшла до 1/8 фіналу.

Фото volleyballworld.com

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