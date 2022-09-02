Неподалік Антонівського мосту прогриміли вибухи: пошкоджено катери та техніку

В Антонівці Херсонської області, де розташований Антонівський міст, який вже неодноразово обстрілювався українськими військовими, прогриміла серія вибухів.



За свідченнями очевидців, прилетіло до катерів окупантів біля поромної переправи. Про це повідомляють «ФАКТИ».

За свідченнями очевидців, було кілька "прильотів".





Пошкоджено катери окупантів біля поромної переправи.



Крім того, прилетіло й по накопиченню ворожої техніки та складу боєприпасів росії. Мешканці Антонівки публікують кадри з місця події. На фото та відео видно стовпи густого диму, що піднялися в небо з кількох точок селища.

Також повідомляється, що, попри відбій тревоги, чути вибухи у Малокахівці, Таврійську та Новій Каховці. Продовжує кружляти над областю ворожа авіація.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 350 рашистів, всього ж з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали майже 49 тисяч військових. Кількість знищених танків перевищила 2 тисячі одиниць, артилерійських систем понад тисячу.

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