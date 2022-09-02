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Події

Під Києвом 37-річний чоловік розбещував шестирічну дівчинку: негідника затримали

18:47 2 вересня 2022
педофіл

На жаль, періодично з’являються такі огидні історії, що торкаються наших дітей.

Як повідомляє глава поліції Київскої області Андрій Небітов, затримано зловмисника з Бучанщини. Цей мерзотник розбещував 6-річну дівчинку.

Вночі цей 37-річний чоловік оголеним ліг у ліжко до малолітньої дитини і намагався чинити розпусні дії. Добре, що родичка дівчинки вчасно помітила безчинство і одразу повідомила про цей огидний злочин до поліції.

Суд взяв розпусника під варту і оголосив йому про підозру. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

«Впевнений, що цей ганебний вчинок буде покарано з усією суворістю», — написав генерал Набітов.

Нагадаємо про моторошні історії жертв київського педофіла.

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