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Спорт

Українець Яремчук забив у дебютному матчі за бельгійський «Брюгге»: відео голу

8:39 3 вересня 2022
Роман Яремчук

Форвард збірної України Роман Яремчук, який перейшов із «Бенфіки» до бельгійського «Брюгге» за рекордну суму, переможно відзначив дебют у новому клубі.

Вийшовши на заміну в матчі 7-го туру чемпіонату країни проти «Серкль Брюгге», на 82-й хвилині Роман розпочав атаку з глибини, отримав м'яча на лінії штрафного майданчика та влучним ударом у кут (при цьому не обійшлося без рикошету від ноги суперника) встановив остаточний рахунок — 4:0 на користь чинного чемпіона Бельгії.

Зазначимо, що «Брюгге» з 16 очками в активі посідає друге місце в поточній турнірній таблиці, відстаючи від «Антверпена» на два бали та випереджаючи на один «Генк». Щоправда, обидва суперники команди Яремчука провели на один матч менше.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Малиновського допоміг «Аталанті» відібрати очки у «Мілана».

Фото Comwepik

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