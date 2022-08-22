Гол Малиновського допоміг «Аталанті» відібрати очки у чемпіона Італії (відео)

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський, чию «гармату» у ворота «Ювентуса» було визнано одним із найкращих голів чемпіонату Італії-2021/2022, відкрив гольовий лік у нинішньому сезоні.

У матчі 2-го туру серії А «Аталанта» приймала на своєму полі чинного чемпіона країни — «Мілан». На 29-й хвилині наш співвітчизник відкрив рахунок після передачі з лівого флангу пробив із лінії штрафного майданчика, і після невеликого рикошету від ноги захисника суперника м'яч влетів до сітки.

Утім, після перерви «Аталанті» не вдалося втримати свою мінімальну перевагу (Малиновський, у свою чергу, був замынений на 73-й хвилині), і в підсумку матч завершився результативною нічиєю — 1:1.

Примітно, що нещодавно в італійській пресі почали з'являтися повідомлення про конфлікт українця з головним тренером команди Джан П'єро Гасперіні. Нібито наставник навіть негативно висловився про українця — мовляв, «нам потрібен півзахисник, який забиватиме більше шести голів за сезон», що породило чутки про швидкий перехід Малиновського до іншого клубу. Але якщо Руслан вийшов у стартовому складі на поєдинок проти чемпіона Італії, можливо, жодного конфлікту й не було, і все це вигадки представників ЗМІ…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Малиновського похвалилася пишним бюстом на морському курорті.

Фото Twitter ФК «Аталанта»

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