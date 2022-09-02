Окупанти знову накрили Дніпропетровщину з «Градів»: є поранений

Вночі росіяни кілька разів атакували Дніпропетровську область. Під удари «Градів» потрапив Нікопольський район, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

У Червоногригорівській громаді поранено 56-річного чоловіка. Він намагався врятуватися від обстрілів — їхав з села. Ворожий снаряд впав поряд з машиною.

Нині чоловік у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

У двох селах є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Один будинок повністю знищено, шістнадцять — зруйновано. Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, газопровід та лінію електропередач.

Без світла залишилося понад 2 тисячі людей, без води — майже 5 тисяч. На місці вже працюють аварійні бригади, уточнив Резніченко.



Вчора загарбники кілька разів обстріляли Харків. Також вкотре під вогонь окупантів потрапив Енергодар, є загиблі та постраждалі. Через обстріл аварійно відключили один з блоків Запорізької АЕС.

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