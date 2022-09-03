Рашисти творять свавілля на окупованих територіях. Вони тероризують і залякують місцеве населення, змушують співпрацювати з ними, насаджують насильство і дають зрозуміти, що людина не має жодних прав у принципі. А з тими, хто налаштований проукраїнськи, жорстоко розправляються.

Один із прикладів — доля 44-річного спортивного тренера з Мелітополя Андрія Голубєва, якому загрожує довічний термін у сфабрикованій ФСБ справі. Ось що розповіла «ФАКТАМ» його дружина Ольга:

— Андрій відома у місті людина. Він голова федерації кунг-фу Мелітополя, один з організаторів фестивалю «Таврійські ігри» у нашому місті. Він завжди був активним і дуже переживав, коли російські війська відкрито вдерлися на територію нашої держави. Чітку проукраїнську позицію висловлював і на мітингах, і у своєму «Фейсбуці». Звичайно, був категорично проти будь-якої співпраці з окупантами.

6 квітня о шостій ранку до нашої квартири вломилися п'ять озброєних чоловіків у повному екіпіруванні — бронежилети, каски, чомусь у них ще був величезний протиударний щит. Судячи з говору, це були росіяни. Насамперед вони почали шукати мобільний телефон чоловіка. Пригрозили: «Якщо не віддасте мобільник, стрілятимемо по ногах».

Потім надягли на Андрія наручники, забрали його паспорт, мобільний та повели. Виходячи, сказали його матері: «Якщо він співпрацюватиме з нами, все буде добре, не хвилюйтеся, його відпустять». Хоча, по суті, його викрали.

Того ж дня ми пішли по всіх інстанціях — до комендатури, колишнього військкомату, ще до якихось організацій окупантів. Скрізь нас розпитували: «А як вони виглядали? А що вони казали? Ви впевнені, що це були росіяни?» Пропонували: «Напишіть заяву». І запевняли: «Але у нас його немає». Ще всі казали: «Невинних же не беруть». І ось ми постійно усюди ходили, писали, просили. До слідчого я потрапила лише раз. Від нього теж почула: «Ми не знаємо, де він».

Дуже довго жодних відомостей про чоловіка зовсім не було. Перша інформація з'явилася 29 квітня у Telegram-каналі «Кривава пані» Ксенії Собчак. Вона написала, що «до реєстру екстремістів та терористів росфінмоніторингу потрапили затримані ФСБ жителі Генічеська та Мелітополя Андрій Голубєв, Ігор Горлов, Олександр Жуков та Володимир Зуєв». І додала, що їхні прізвища позначені зірочкою, а це означає, що їх затримано за терористичними статтями й що розслідуванням справи займається слідче управління ФСБ. І знову настала тиша.

5 липня мені зателефонували з Криму та повідомили, що апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу чоловіка. Виявляється, до цього в Сімферополі пройшло судилище і було винесено вирок, а потім безкоштовний адвокат, якого Андрію надали, подав апеляцію.

Пізніше ми дізналися, що в середині липня їх чотирьох конвоювали до москви в «Лефортово». Цю інформацію підтвердила Собчак 23 серпня.

За ці п'ять місяців йому жодного разу не дали зателефонувати додому. Ніхто офіційно нам нічого не повідомляв.

Ми дуже переживаємо за здоров'я Андрія. Справа в тому, що у нього серйозне захворювання опорно-рухового апарату — коксартроз лівого тазостегнового суглоба другого ступеня та правого суглоба першого ступеня. Це постійні болі. Він свого часу рік прослужив прикордонником, але змушений був піти через хворобу.

Коли його забирали з дому, було загострення. Йому потрібні уколи, масажі, мазі, знеболювальні препарати, тобто постійне лікування. Інакше чоловікові загрожує інвалідність. Я дуже сумніваюся, що його лікують у «Лефортовому».

Андрія звинувачують у міжнародному тероризмі. 22 квітня ФСБ повідомила про запобігання теракту в Мелітополі: нібито диверсанти заклали вісім кілограмів пластиду в передній бампер автомобіля, щоб підірвати його за п'ять метрів від російського гуманітарного конвою. При цьому ніхто не звертає уваги, що його забрали 6 квітня. Як він міг готувати теракт?

Андрію загрожує довічний термін. Але ми знаємо, що він просто патріот України, а не терорист, і що він точно ніяких диверсій не робив. Мабуть, він обмовив себе під тиском чи тортурами.

Наразі нам допомагає київська правозахисна організація «Центр громадянських свобод», а російські правозахисники найняли адвоката. СБУ теж займається — заведено кримінальне провадження. Тобто процес захисту Андрія запущений, але час іде. Потрібен резонанс у ЗМІ, потрібно підключити міжнародні організації. Не можна мовчати. Не можна кидати його напризволяще. Це моя рідна кохана людина. У нас восьмирічний син Андрія дуже чекає літня мати.

Ми лише місяць тому вибралися з окупації. Нам без Андрія ніяк. Я розумію, що таких доль зараз дуже багато. Постійно вселяю собі: головне, що він живий. Але треба якось цю російську людоїдську машину зупинити.

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