Посійте по полуниці цей сидерат у вересні і ягоди наступного року буде «просто завались» (відео)

Досвідчені фермери та городники знають, що окрім підживлення у вересні на полуничній ділянці потрібно виконувати й низку інших робіт, які збільшать кількість урожаю просто в рази.

Про це говорять автори ютуб-каналу «Поради біолога PROGRESS WAY»

Потрібно ретельно поливати полуницю, якщо немає затяжних дощів, оскільки коріння має запасти велику кількість вологи, щоб якомога легше перенести зиму.

Якщо листочки полуниці почали хворіти, то у жовтні потрібно обов'язково обприскати рослини мідним купоросом — тільки так полуниця зможе перезимувати у здоровому стані та по весні розпочати активну життєдіяльність. До речі, перед обробкою з кущів потрібно повидаляти всі хворі вуса та листочки.

Розчин для обробки робимо так: розводимо 5−10 г мідного купоросу на відро води та обробляємо рослини з обприскувача.

Також дуже важливо засіяти сидерати на грядці з ягодою, що буде додатковою профілактикою від хвороб куща, надійним захистом від шкідників ґрунту, а ще сидерати збагачують ґрунт азотом і розпушують його структуру, забезпечуючи хороший доступ кисню.

Коли рослини відростуть на 10−12 см, їх можна зірвати і залишити в міжрядді. Так грядки будуть замульчовані на зиму і коріння полуниць не перемерзне за критично низьких температур. А вже навесні ми ґрунт після сидератів просто розпушимо й отримаємо відмінний результат.

Також у міжряддя замість сидератів можна посадити озимий часник або кріп, а навесні на цих місцях висіяти чорнобривці або календулу. Ці рослини також є відмінними натуральними фунгіцидами та інсектицидами.

Такі прості заходи допоможуть отримати багатий урожай смачної та великої ягоди наступного року.

Нагадуємо поради щодо підживлення та обрізки полуниці в серпні та про її правильну пересадку.

Фото pixabay



173

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram