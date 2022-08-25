Підготовка ґрунту до зими: обробляємо його від хвороб та шкідників

Складно переоцінити важливість здорового, структурованого ґрунту для здоров'я рослин та гарного врожаю. Ми всі знаємо, як важливо підготувати ґрунт до посадки хоч насіння, хоч рослин, хоч саджанців.

Одразу ж після збирання врожаю потрібно розпочинати підготовку ґрунту до наступного року.

Ділянку потрібно очистити від бур'янів, сухого бадилля, плодів та всякого іншого сміття. Відкладати ці роботи не варто: підуть дощі, випадатиме роса та туман. Все це сприяє гниттю рослинних залишків та визріванню спор хвороботворних грибів, бактерій та личинок шкідників, які заражатимуть ґрунт, готуючись до успішної зимівлі.

Осіннє перекопування ґрунту

Традиційно перекопування вважається важливим моментом, і його радять робити досить глибоким. Але останнім часом багато досвідчених городників наводять аргументи проти глибокого перекопування.

Вважається, що перекопування ґрунту забезпечує його пухкість. Він краще пропускає воду та кисень, що дуже важливо для рослин. Перекопуванням руйнуються ходи та гнізда шкідників. Але дрібні частинки ґрунту будуть легше знесені вітром, що є актуальним для наших безсніжних зим. Тобто все ж таки глибоко перекопувати ґрунт не варто.

Крім того, глибоке перекопування руйнує структуру ґрунту і в результаті призводить до корозії. Тому на невеликій ділянці краще викопати бур'яни та старі рослини вручну.

Ще один важливий момент. Перекопування потрібно закінчити до початку затяжних дощів. Коли земля промокне на глибину 10 см, перекопувати її вже не можна, тому що при цьому утоптується ґрунт, що порушує його структуру.

Обробка ґрунту від комах

Тут можна запропонувати кілька кроків, які полегшать роботу на городі навесні

1. Зніміть знайдені в листі гнізда златогузки і білану. Їх легко визначити: засохле листя в павутині.

2. Перекопуванням приствольних кіл, міжрядь, грядок будуть зруйновані і відкриті для птахів та морозу гнізда шкідників.

3. Після збирання врожаю варто вирізати всі хворі, поламані та слабкі гілки, прибрати гнилі плоди, зібрати різноманітне садове сміття. Опале листя і рослинні залишки можна компостувати, але якщо вони сильно пошкоджені шкідниками, то краще спалити. Обрізаючи гілки і пагони зверніть увагу на ті, на яких зустрічаються всілякі утворення з личинками, що зимують в них — їх точно потрібно спалити.

4. Очистіть від відмерлої кори дерева — під нею часто ховаються шкідники. Тому, коли зніматимете таку кору, краще складати її на підстилку, а потім спалити разом з цією підстилкою. Шкідники, які ховаються у стовбурах дерев та чагарників (вони залишають круглі отвори у корі) — це дуже серйозна проблема. Можливо тут слід скористатися хімічними препаратами, щоб знищити личинок, що зимують під корою.

Як позбутися бур'янів

Восени потрібно очистити ділянку від бур'янів. Викопати, вирвати, зібрати для компостування. Додатково допоможе перекопування. Перекопуючи ґрунт, ви піднімаєте насіння бур'янів на поверхню, і воно починає проростати в зиму, а морози вбивають слабкі паростки. Так і бур'янів позбавляєтеся, і структуру ґрунту покращуєте.

До речі, прихильники природного землеробства використовують для покращення родючості та структури ґрунту сидерати. Їх сіють восени, а після сходів підрізають коріння плоскорізом чи навіть залишають до морозів без підрізування. Головне, сидерати не повинні до морозів розкидати насіння. Але цього й не станеться, якщо сіяти їх ранньої осені.

Боротися з бур'янами підпалюючи їх — погана ідея. По-перше, це заборонено законом, а по-друге, вогонь знищує не тільки бур'яни, а й органічні речовини, що містяться у ґрунті.

Осіннє внесення добрив

Для покращення врожайності наступного сезону восени можна внести добрива.

При цьому потрібно врахувати склад ґрунт, особливості та вік рослин. Які добрива вносити восени, найчастіше питання у досвідчених садівників та новачків.

Визначити нестачу добрив можна за рядом ознак — на око, але найкраще зробити простий тест. Наприклад, паперові смужки-індикатори — для визначення вмісту в ґрунті нітратів, фосфатів або для вимірювання водневого показника.

Адже добрива тоді дієві, коли підібрані у правильних пропорціях та доступній для рослин формі.

Нагадаємо поради досвідченого городника: як відрізнити якісний овоч від «нахіміченого».

Фото з pixabay



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