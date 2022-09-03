«Смерть наче ходила за воїном»: на Вінниччині поховали 26-річного героя

На Вінниччині провели в останню путь ще одного героя. 30 серпня у Клембівці попрощались з Сергієм Калітником, який загинув за мир у нашій країні. Обстріл рашистського танка обірвав життя старшого стрільця мотопіхотного відділення в/ч 2896. Сталось це поблизу населеного пункту Времівка Волноваського району Донецької області, повідомляє місцеве видання «Ямпільські вісті»:

«Всього 26 років відміряла доля хлопцеві. Не простим було життя Сергія. Обставини склались так, що з підліткового віку проживав з батьком і бабусею. Жили дуже скромно, але в хаті панували злагода і взаєморозуміння. Після закінчення 9 класів місцевої школи Сергій вступив до Вінницького ПТУ, де здобув спеціальність маляра-штукатура-плиточника. Повернувшись додому, влаштувався на роботу на Ямпільський цегельний завод. Разом з батьком працювали багато і важко на різних будівельних роботах, їздили по заробітках. Останнім місцем роботи Сергія було будівництво лікарні в Києві.

Важким періодом хвилювань і очікувань був період, коли батько пішов добровільно служити в зону АТО на Схід Україні, незважаючи навіть на травмовану руку. Але, дякувати Богу, повернувся живим. У 2017−2018 роках уже Сергія призвали на строкову в Національну гвардію України, служив у Харкові. Відслуживши, хлопець повернувся додому.

Все перекреслило 24 лютого. Вже до вечора Сергій Калітник був призваний на військову службу по мобілізації. Потрапив до 9-го окремого мотопіхотного батальйону «Вінницькі скіфи». Не вагаючись жодної миті, взяв до рук зброю і пішов захищати Україну. Батько зі сльозами згадує, як якось зателефонував син і, ледь не плачучи, сказав: «Тату, я сьогодні вперше вбив людину…»

Рідні прощаються з солдатом

Смерть наче ходила за воїном слідом, але йому все вдавалось обманути кістляву і не боятись зазирати у її криваві очі. Однак обстріл ворожого танка 26 серпня забрав життя мужнього бійця. Фатальну роль зіграли долі секунди. Як розповів батькові бойовий побратим сина, вийшовши з бліндажа, Сергій втрапив під смертельні осколки, а він, всього на крок позаду, залишився живим, хоч і отримав контузію і був засипаний землею.

Як повідомлялося раніше, у Мукачево провели в останню путь командира розвідроти «Закарпатського легіону» Василя Бабича.

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