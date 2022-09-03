«Рашизм головного мозку»: путін перед зустріччю зі школярами змусив їх сидіти два тижні на карантині

В Калінінграді, куди володимир путін відправився після досить дивного прощання з Михайлом Горбачовим, лідер росії поспілкувався з успішними школярами. І за даними видання, вкотре продемонстрував додаткові ознаки свого нібито погіршення здоров'я, оскільки його ноги маніакально сіпалися під час уроку історії для російських дітей. Глава рф звивався у своєму кріслі та виглядав неспокійно, схопившись однією рукою за підлокітник, перш ніж жестикулювати міцно стиснутим кулаком, а іншою рукою міцно стискав мікрофон.

В диктатора-вбивці такі страшні побоювання за здоров’я, що він наказав кожному з дітей пройти карантин від Covid на два тижні перед зустріччю в Калінінграді.

«Російського президента мучать чутки про його погане самопочуття, і його регулярно бачать, як він нестримно тремтить, шкутильгає та міцно тримається за меблі для підтримки, — сказано в статті. — Під час зібрання путін наголосив маленьким дітям на важливості викладання схваленої кремлем версії історії».

Питання про стан здоров'я путіна, за даними видання, циркулювали протягом деякого часу в росії, дехто припускав, що він хворий на рак або хворобу Паркінсона, і він регулярно зникав на кілька днів поспіль на тлі заяв, що йому роблять операцію. Але чутки стали сильнішими після того, як він розпочав своє варварське вторгнення в Україну, і часто здавалося, що лідер не повністю контролює свої кінцівки.

В четвер у Калінінграді путін не тільки провів вибраним дітям із високим рівним IQ спотворений урок історії, в якому говорилося, що Україна та росія мають бути однією державою, а також прочитав їм лекцію про важливість дисципліни. Він назвав Донбас «історичними територіями» росії та додав: «На території сьогоднішньої України почали створювати антиросійський анклав, який загрожує нашій країні».

Раніше відомий австрійський аналітик пояснив, чому путін не використовує ядерну зброю.

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