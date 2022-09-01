путін майже таємно попрощався з Горбачовим, якого терпіти не міг

Як повідомляє ВВС, офіційно путін не буде присутній на похороні Михайла Горбачова. За словами Дмитра Пєскова, російський диктатор уже поклав квіти, заїхавши до лікарні, де знаходиться тіло. У похороні, який запланований на 3 вересня, путіну взяти участь не дозволяє робочий графік.

володимир путін не раз критично висловлювався про розвал СРСР, називаючи його і найбільшою геополітичною катастрофою XX століття, і трагедією, і «розпадом історичної Росії». У публічному вираженні співчуття про смерть Михайла Горбачова він уникнув оцінок спадщини першого і єдиного президента СРСР, зазначивши лише, що Горбачов «прагнув запропонувати свої рішення назрілих проблем».

Михайло Горбачов був дуже непопулярним в сьогоднішній путінській росії. Колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський в ефірі польського ТОК FM сказав: «Я якось з ним (путіним — авт.) розмовляв про Горбачова, і він не сказав про нього жодного доброго слова. Він вважав його зрадником і людиною, яка привела до кінця велику імперію».

У свою чергу, Горбачов негативно відреагував на розв'язану в Україні війну, стверджує журналіст Олексій Венедиктов в інтерв'ю Forbes Russia: «Я можу вам сказати, що він розчарований, звичайно, він розуміє, що відбувається. Це була справа його життя. Свободи — це справа Горбачова».

Лідери країн та відомі політики у всьому світі висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю Михайла Горбачова.



Нардеп Олексій Гончаренко звернув увагу на цікаву деталь: «Сьогодні зранку в лікарні, з вікна якої випав топ-менеджер «Лукойлу», був путін. Він там прощався з Горбачовим, бо не буде присутній на похованні.

Потім путін поїхав у Кенігсберг, а Маганов помер. Бувають такі співпадіння."

624

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram