Відвідувала полонених «азовців» у Оленівці: врятована блогерка з Маріуполя наразі працює на рашистів

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, якій постійно інформує про стан справ в окупованому місті та колаборантів, розповів про жінку, яку врятували з розбомбленого рашистами пологового будинку і яка наразі долучилася до роспропаганди.

Йдеться про б'юті-блогерку Мар’яну Вишемірську. Її фото, яке зробив у Маріуполі Мстислав Чорнов, облетіло світ. «Та сама з фото біля розбомбленого пологового будинку долучається до пропаганди… Нещодавно вона була майже єдиною, кого росіяни допустили в Оленівку. В колонію, де тримають наших Героїв. Аби зробити пропагандиський репортаж з одним з наших. Якщо є пекло на землі, то саме такі „громадяни України“ заслуговують на нього», — пише Андрющенко та викладає пост блогерки після спілкування з військовополоненим. Зокрема, Вишемірська пише, що боєць закликав українське керівництво «піти на мирні перемовини з росією».

До речі, залучили Вишемірську до розповсюдження «української» версії загибелі дочки пропагандиста олександра дугіна Дар'ї. Про це блогерка писала у телеграм-каналі, де також розмістила репортаж про відвідування школи 1 вересня. Звісно, з російськими триколорами.

У березні блогерка народила дівчинку, яку назвали Веронікою. Її відправили до пологового будинку завчасно, пологи очікувалися 9 березня. Та у той день росіяни бомбили місто. Тоді повідомлялося, що персонал та пацієнток евакуювали у безпечне місце. Чоловіку Маріанни вдалося зв'язатися із родичкою та повідомити, що і молода мати, і донька живі.

Фото Мстислава Чорнова

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