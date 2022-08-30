«Окупанти доводять людей до межі виживання»: радник мера Маріуполя розповів про голодний бунт у місті

В окупованому Маріуполі стався «голодний бунт», коли Червоний Хрест спробував скасувати видачу гуманітарної допомоги через велику кількість людей. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, у пункті видачі у парку ім. Гурова оголосили про зупинення видачі гуманітарної допомоги, після чого розпочався «голодний бунт».

Андрющенко наголосив, що гуманітарки від окупантів немає. Для багатьох жителів міста єдиним джерелом їжі залишилася допомога від Червоного Хреста.

Нагадаємо, вчора російські загарбники зруйнували у Слов'янську базу Червоного Хреста, волонтери якої допомагали мешканцям міста продуктами, предметами гігієни, проводили евакуацію.

Ексклюзивний матеріал «Були йолопи, у яких російські бомби знищили будинок, а вони малювали „Z“ та робили селфі», — радник мера Маріуполя Петро Андрющенко" читайте на сайті «ФАКТІВ».

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