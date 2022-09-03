Із в'язниці — на війну за медаллю від путіна: в Україні ліквідовано ватажка підмосковної банди, засудженого за вбивства (фото)

В росії, де влада побоюється оголошувати мобілізацію, проте прагне поповнити втрати, зазнані під час бойових дій в Україні, в армію вербують ув'язнених. У тому числі й тих, хто сів за тяжкі злочини.

Документальне підтвердження цьому отримав The Insider — у видання в розпорядженні виявилося свідоцтво та довідка про смерть Івана Непаратова 1988 року народження. Він загинув 5 серпня, отримавши «вогнепальне вибухове осколкове проникне наскрізне поранення голови».

Непаратов — ватажок банди підмосковних грабіжників, який сів у в'язницю на 25 років. У липні 2013 року його та членів ОЗУ визнали винними у п'яти вбивствах, трьох розбійних нападах, здирстві, шахрайстві, незаконному зберіганні зброї та інших злочинах.

Серед «подвигів» бандита, котрий вирішив поміняти камеру на поле бою, — вбивство трьох знайомих, які взяли в нього гроші в борг і не повернули. Разом із іншими бандитами він задушив жінку-підприємця. У неї забрали 100 тисяч рублів. Також Непаратов та його напарник отримали від жителя Сергієва Посада понад мільйон рублів. Чоловіку повідомили, що його нібито замовили, але за велику суму відступних кілер відмовиться від вбивства.

2010 року Непаратов розправився з членом банди, який відмовився підвезти грабіжників до місця чергового злочину, чим зірвав їхні плани. Спільники побили викраденого, а Непаратов завдав йому близько 90 ножових поранень.

З 25 років бандит відсидів 12, після чого став «гарматним м'ясом» у путінській армії. За це він посмертно нагороджений медаллю «За відвагу».

На території окремих районів Донецької та Луганської областей України ватажки бойовиків насильно мобілізували багатьох мешканців тимчасово окупованих територій. А в так званій «ЛНР» заявляли, що з 1 вересня там розпочнеться «загальна мобілізація» .

Тим часом у Мінреінтеграції попереджають українців, які отримали російські паспорти, що їх можуть залучати до співпраці з окупантами, що вважається посібництвом ворогові і може спричинити кримінальну відповідальність. Також російський паспорт дозволяє окупантам примусово мобілізувати людину до своєї армії та змусити її воювати проти українців.

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