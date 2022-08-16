Чому українцям на окупованих територіях краще відмовитись від російського паспорта: у МінВОТ назвали п'ять причин

Російські паспорти, які рашисти намагаються змусити отримувати громадян України на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, не лише не дадуть жителям цих територій преференцій, але несуть у собі небезпеку.

Про це йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.



Згідно з повідомленням міністерства, російський паспорт дає підстави депортувати українців до депресивних російських регіонів — Сибіру, Зауралля, на Далекий Схід.

Такий «документ» діє виключно на тимчасово окупованих територіях. Він не дає жодних прав, які мають громадяни росії.

Міжнародна спільнота не визнає таких паспортів.

Люди, які отримали російські паспорти, можуть залучатись окупантами до співпраці проти України. А це вважається пособництвом ворогові й тягне за собою кримінальну відповідальність.

Крім того, російський паспорт дозволяє окупантам примусово мобілізувати людину до своєї армії та змусити її воювати проти українців.

Як відомо, таким «гарматним м'ясом» зараз є жителі так званих «ДНР» та «ЛНР». Росіяни їх уже залучають у перших ешелонах наступальних угруповань.

27

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram