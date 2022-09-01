Погрожував мирному жителю розстрілом: у Чернігові винесли вирок російському танкісту, що розкаявся.

Дивним чином міняються рашисти, коли потрапляють за грати в Україні. Як і не вони обстрілюють ракетами міста, та вбивають наших бійців на фронті.

Командира танка армії рф визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни і засуджено до 8 з половиною років позбавлення волі.

Прокурори довели, що обвинувачений брав участь у повномасштабному вторгненні рашистів та 24 лютого 2022 року перетнув державний кордон України з території білорусі для збройного захоплення міста Чернігова. На початку березня окупант напав на мешканця села Халявин та пограбував його, погрожуючи розстріляти з автомата. У подальшому військового рф взяли в полон військовослужбовці ЗСУ.

Під час судового розгляду він визнав свою провину у вчиненні злочину та щиро покаявся. Вирок поки законної сили не набрав.

«ФАКТИ» писали про те, що раніше в Чернігові вже засудили старшого сержанта зс рф Михайла Кулікова на 10 років позбавлення волі, а на Полтавщині суд визнав винними двох російських військовослужбовців, які отримали по 11,5 років ув'язнення.

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