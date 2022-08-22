Під прицілом — магазини, аптеки, школи: рашисти завдали масованого ракетного удару по Дніпропетровщині (фото)

Росіяни у ніч проти 22 серпня вчергове завдали масованого удару по населенним пунктам Дніпропетровщини.

За інформацією очільника обласної ОВА Валентина Резніченка, ворог обстрілював три райони: Нікопольський, Криворізький та Синельниківський.

«Нікополь обстріляли з „Градів“ та ствольної артилерії тричі за ніч. У житлові квартали прилетіли 42 російських снаряди. Попередньо, поранені четверо літніх нікопольчан. Двоє з них ушпиталені», — повідомив він та додав, що у місті два будинки зруйновані, майже 50 — понівечені.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

Ворожі снаряди пошкодили дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Через обстріли сталося п’ять пожеж. Виведена з ладу лінія електропередач — до двох тисяч місцевих мешканців залишаються наразі без світла.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

У Криворізькому районі ворог з «Ураганів» обстріляв Зеленодольську громаду. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

По Синельниківському району росіяни поцілили ракетами. Зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та поранених з’ясовується.

Нагадаємо, що під час масованого обстрілу харківської Салтівки загинули вісімнадцять українців.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

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