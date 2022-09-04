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Україна

Фундаментальне питання для нашої країни: Зеленський про захист українського неба

8:15 4 вересня 2022
Зеленський

Президент Володимир Зеленський впевнений, що чудова робота українських повітряних сил та кожний збитий ними у небі об'єкт ворога допомагають убезпечити життя українців.

Такими словами він прокоментував успіхи Повітряних сил ЗСУ на 191-й день війни — збиті «Калібри», ударний вертоліт окупантів та безпілотники.

«Хочу подякувати всім нашим захисникам та захисницям неба з повітряного командування „Схід“. Ви молодці — сьогодні та завжди. Кожний такий результат — врятовані життя наших громадян, можливість не боятися всіх наших людей. Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю вберегти своє небо від російських ракет та авіації. Це одне з фундаментальних питань нашої держави», — сказав глава держави.

Також Володимир Зеленський подякував нашим партнерам, які допомагають вирішувати це складне питання.

«Ми вдячні всім нашим партнерам… Допомагати Україні з протиповітряною обороною — це найбільший, очевидний спосіб захищати людей від російського терору», — вважає він.

Президент неодноразово наголошував, що українська держава та українське суспільство є сильними. путіну та його темним силам не вдасться зруйнувати Україну. Після нашої перемоги ми все відбудуємо та відновимо.

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