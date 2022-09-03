ЗСУ за добу знищили три пункти управління окупаційними військами та «відмінусували» підрозділ рашистського спецназу, — Генштаб

В Генштабі ЗСУ, де раніше повідомляли про більше, ніж 49 тисяч ліквідованих під час широкомасштабної агресії рашистів, зазначають, що протягом 192-ї добу спротиву тривали наступальні та штурмові дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог активно застосовує засоби протиповітряної оборони для прикриття своїх військ.

У вечірньому зведенні також підкреслюється, що на Краматорському та Новопавлівському напрямках противник активних бойових дій не проводив.

Підрозділи Сил оборони утримують позиції та не дають ворогу просуватися вглиб нашої території. Українські бійці успішно відбили атаки росіян в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка.

Зазначається, що протягом доби українська авіація здійснила понад 5 ударів, в ході яких було знищено бойову техніку, засоби РЕБ, ППО та значну кількість живої сили на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Також підрозділи ППО на різних напрямках знищили один гвинтокрил, три БпЛА та п’ять крилатих ракет «Калібр».

Нанесено ураження по трьом пунктах управління ворожої армії, знищено один об’єкт розміщення особового складу противника. Так, в зону ураження потрапив підрозділ російських спецпризначенців. Інформація щодо втрат уточняється. Також знищено техніку радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів, чим значно знижено можливості противника щодо ведення наступальних дій.

«Окупанти, відчуваючи небезпеку, посилили адміністративно-поліцейський режим в населених пунктах, що розташовані на берегах річки Дніпро та охорону берегової лінії в тимчасово захоплених районах Запорізької та Херсонської областей. Крім того, державним компаніям російської федерації доведено нові норми підбору „добровольців“ на війну. Так, компанія „российские железные дороги“ отримала рознарядку на пошук серед цивільних працівників до 10 тис. нових кандидатів на короткостроковий контракт», — додали у Генштабі.

А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виклав у мережу відео, на якому зафіксований момент удару по ворожій техніці з ударного безпілотника.

«Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БпЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько $ 26,5 млн. Це 8 одиниць танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $ 3 млн), по одній одиниці САУ АКАЦІЯ ($ 1,6 млн), БМП ($ 0,6 млн) та гаубиці ($ 0,3 млн). Було пошкоджено п'ять танків Т-72 і одну БМП на $ 1,85 млн. Загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки — $ 28,35 млн», — зазначив він та додав, що один з Bayraktar — той, що подарувала ЗСУ Литва.

Нагадаємо, що п'ять ракет, які збили наші підрозділи ППО, летіли на Дніпропетровщину. Цей регіон ворог потужно обстрілював і вночі, і вдень. Зокрема, серйозно постраждала Зеленодольска громада.

Фото Генштабу ЗСУ

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