«Що б вони не зруйнували, ми все відновимо»: Зеленський про стійкість Української держави

Вчора в Україні розпочався новий навчальний рік, попри шість місяців війни. Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 190-го дня повномасштабної російської агресії.

Попри руйнування, які завдали окупанти українцям, навчання дітей продовжується — у різних форматах, але скрізь системно та професійно.

Президент зазначив, що з цього можна зробити багато висновків, але найважливішим є те, що українська держава стійка й наше суспільство сильне.

Українські освітні інститути є дієвими, а наша держава та місцеві громади забезпечують відновлення навчання навіть у тих районах, де під час окупації школи було зруйновано.

«Хоч би що вони зруйнували, ми все відновимо, ми все відбудуємо. Як би вони не хотіли знищити Україну та українське, наші діти все одно підуть до своїх шкіл, до своїх університетів і абсолютно вільно здобуватимуть освіту. Національну освіту. Гуманістичну освіту. Така освіта, побудована не на брехні та пропаганді, яку поширює держава-терорист, а на реальних знаннях, на відкритості світу, на найкращих людських цінностях», — запевнив український лідер.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Forum 2000 у Празі та закликав їх посилювати підтримку нашої держави у цій війні, а також захистити Європу від російського тиску. Так Зеленський відреагував на рішення європейських держав щодо візових обмежень для росіян.

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