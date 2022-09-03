У Генштабі ЗСУ, де раніше розповідали про військові навчання, які мають стартувати в білорусі, під час яких відпрацьовуватимуться дії зі «звільнення тимчасово окупованих територій», зазначили, що напередодні з початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

«Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Времівка. Зокрема, підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій», — йдеться у ранковому зведенні щодо стану справ на фронті за добу, що минула.

Протягом зазначеного часу ворог продовжував обстріли з різних видів озброєння вздовж лінії зіткнення та завдавав ударів по населенних пунктах.

Зокрема, на Південнобузькому напрямку Сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне.

Протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 40 бойових вильотів для підтримки дій наземних угруповань, в ході яких було знищено декілька пунктів управління противника та склад з боєприпасами. Безпілотним літальним авіаційним комплексом «Байрактар ТБ-2» завданий ракетний удар, в результаті якого детонував боєкомплект та знищено 2 одиниці броньованої техніки противника разом з екіпажами.

Ракетні війська та артилерія угруповань наших військ продовжує виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Так, уражено понад 10 скупчень живої сили ворога, в тому числі 3 взводні опорні пункти. Знищено 3 зенітно ракетні комплекси та декілька одиниць броньованої техніки окупантів.

«Агресор відчуває незламність духу нашого народу та жагу до визволення українських земель. Особливо це помітно у південних областях де окупанти посилюють фільтраційні заходи, чим намагаються послабити патріотичні настрої населення тимчасово окупованих районів», — додали у Генштабі.

За даними оперативного командування «Південь», протягом доби тривали позиційні бої, ЗСУ не дають змоги ворогові втримувати зайняті позиції.

Під час бойових дій українські воїни взяли у полон трьох військових противника, захопили 2 танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82, а також багато зброї з боєкомплектом.

Українська авіація нанесла 22 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 4 сотні артилерійських завдань. Повідомляється, що на південному напрямку ліквідовано 106 рашистів та шість десятків одиниць ворожої техніки, зокрема, 14 танків Т-72 та Т-62, гаубиця «Мста-Б», авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка, 2 реактивні системи залпового вогню «Ураган», 3 гармати-гаубиці 152-го калібру, мобільний міномет 120 калібру, 2 безпілотних розвідники та 35 одиниць авто-бронетехніки.

«Прицільним вогнем вражено командно-спостережний пункт 205-тої окремої мотострілецької козачої бригади рашистів у Снігурівці, понтонну переправу поблизу Козацького, три склади боєприпасів в Херсонському і Бериславському районі, плюс два пункти боєпостачання», — йдеться у повідомленні.

А у Генштабі розповіли про загальні втрати рашистів за минулу добу, найбільші — на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Фото Генштабу ЗСУ

Напередодні повідомлялося, що неподалік Антонівського мосту на Херсонщині, який тримають під вогневим контролем ЗСУ, прогриміли вибухи — біля понтонної переправи рашистів пошкоджено катери та техніку.

Фото Генштабу ЗСУ

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