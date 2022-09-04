Народне свято 4 вересня: що заборонено робити на Агафона-огуменника

Православні українці вшановують 4 вересня пам'ять священномучеників Агафоніка Никодимійського, Зотика, Феопрепія, Акіндіна, Севіріана та інших. Вони постраждали за Христа за часів Римської імперії. У народі це свято називають Агафонів день.

Мученик Агафонік походив із знатного роду Гіппасієва, жив у Нікомідії. Він навернув до віри в Христа багатьох язичників, у тому числі й найпершого члена Сенату. Святому Агафоніку традиційно моляться про зцілення від хвороб очей, а також про захист від нечистої сили та поганого ока.

Наші пращури в цей день боялися ходити до лісу, бо вважали, що можуть зустріти лісовика і той їх вкраде. Також у цей день не можна приймати та дарувати подарунки, інакше можна накликати на себе неприємності. 4 вересня не варто виявляти образу і злопам'ятність, а також заздрити чужому щастю.

Крім того, в цей день не можна довго працювати на кухні, не можна ходити босоніж по траві, не можна вживати лайки, не можна багато їсти, не можна брати і давати гроші в борг, не можна виходити на вулицю після заходу сонця, а також не можна голосно веселитися.

Цей день вважається вдалим для збирання горіхів та заготівлі грибів на зиму. Також у цей день рекомендується зробити хороший вчинок. Вважається, що зроблене 4 вересня добро повернеться до людини у триразовому розмірі.

Як писали «ФАКТИ», нещодавноправославні українці відзначали важливі свята — Горіховий Спас, та Успіння Пресвятої Богородиці.

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